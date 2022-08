Inter, il Chelsea fa sul serio: pronta la nuova offerta per il nerazzurro! (Di lunedì 15 agosto 2022) Si infiamma la trattativa che vede Cesare Casadei sempre più lontano dall’Inter. L’ipotesi Torino è oramai tramontata e la lotta è fra Nizza e Chelsea. Il centrocampista nativo di Ravenna è più vicino ai londinesi, che dovrebbero presto presentare una proposta di circa 14 milioni di euro. L’Inter ne chiede più di 15, ma l’idea è che si possa chiudere a breve. A riferire la notizia è Fabrizio Romano, secondo il quale l’attuale presidente del Chelsea, Todd Boehly, vorrebbe chiudere questa settimana. Casadei Inter offerta Il centrocampista nerazzurro ha stregato tutti con una stagione super nel campionato Primavera 1: 16 gol e 5 assist in 39 presenze totali, con ottime prestazioni anche in campo europeo, in UEFA Youth League. Leggi su rompipallone (Di lunedì 15 agosto 2022) Si infiamma la trattativa che vede Cesare Casadei sempre più lontano dall’. L’ipotesi Torino è oramai tramontata e la lotta è fra Nizza e. Il centrocampista nativo di Ravenna è più vicino ai londinesi, che dovrebbero presto presentare una proposta di circa 14 milioni di euro. L’ne chiede più di 15, ma l’idea è che si possa chiudere a breve. A riferire la notizia è Fabrizio Romano, secondo il quale l’attuale presidente del, Todd Boehly, vorrebbe chiudere questa settimana. CasadeiIl centrocampista nerazzurro ha stregato tutti con una stagione super nel campionato Primavera 1: 16 gol e 5 assist in 39 presenze totali, con ottime prestazioni anche in campo europeo, in UEFA Youth League.

DiMarzio : .@Inter, su #Casadei c'è anche l'interesse del #Nizza. Il club francese pronto a superare l'offerta del #Chelsea - calciomercatoit : ??? @FBiasin a TVPLAY_CMIT: 'I dirigenti dell’#Inter dicono che la situazione è complicata, per prendere un difensor… - MarcoGuidi13 : A curare la separazione di #Depay con il #Barcellona e quindi l'eventuale firma successiva con la #Juve è lo studio… - MattiaGallo17 : RT @NonConoscoVG: Secondo SkySport, il Chelsea avrebbe formulato un'importante offerta all'Inter per assicurarsi Cesare Casadei e bruciare… - SpazioInter : Chelsea scatenato, pronta la nuova offerta per il giocatore dell'Inter! - -