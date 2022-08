Inter, giorno decisivo per la cessione: “Nuova offerta” (Di lunedì 15 agosto 2022) Potrebbe essere il giorno decisivo per una cessione in casa Inter. Il calciatore è con la valigia pronta, si attende solo la Nuova offerta. La vittoria di misura contro il Lecce ottenuta all’ultimo respiro non ha distratto la dirigenza dell’Inter che continua a lavorare sul mercato. Marotta ha due settimane di tempo per sistemare la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 15 agosto 2022) Potrebbe essere ilper unain casa. Il calciatore è con la valigia pronta, si attende solo la. La vittoria di misura contro il Lecce ottenuta all’ultimo respiro non ha distratto la dirigenza dell’che continua a lavorare sul mercato. Marotta ha due settimane di tempo per sistemare la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Inter : Oggi, finalmente, è il giorno di #LecceInter ?? Vediamo quanto vi ricordate delle sfide con la nostra prossima avver… - FBiasin : L'#Equipe conferma che per #Skriniar l'offerta del #Psg all'#Inter è ferma a un mese fa: 50 milioni. Questo signif… - roach_mcfc : traduzione per chi non capisce lo spagnolo: Lui (Ozil) si è innamorato di una modella italiana, hanno avuto una rel… - CateniAndrea : @Pax_Amoruso @EnzoBucchioni Certo ma ho avuto sempre accesso e il giorno prima ho visto Milan e Inter.. - lunastark81 : @Inter_Scout Ma era quella del servizio su Tg1 di qualche giorno fa? Quella che saliva sulle barche?? -