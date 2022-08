Inter | Bergomi | “L’Inter ha bisogno di lavorare Manca l’uomo che crea la superiorità”

(Di lunedì 15 agosto 2022) L’ex difensore dell’ed ora opinionista di Sky Sport, Beppe, ha analizzato l’esordio dei nerazzurri in questa Serie A. Ecco le sue parole: “L’ha iniziato come ha finito, giocava sempre questo tipo di calcio. È una squadra che hadi lavoro, abbiamo sempre sottolineato la qualità del gioco, ma in questo momento deve essere più paziente. Quando la partita si è sporcata, l’è andata un po’ in difficoltà. Resta comunque una squadra forte, ma continuo a pensare che le manchi quelchela. Mercato? Devi fissare una linea temporale, non puoi andare oltre. Skriniar è un giocatore cheidentità come Barella, Bastoni e Lautaro”. SportFace.

Giuseppe Bergomi analizza la nuova stagione. Le dichiarazioni del noto opinionista sulla Juve e la sua identità di gioco. Per Giuseppe Bergomi con il ritorno di Romelu Lukaku ora c'è più verticalità: «Sicuramente, per agevolare le sue caratteristiche. Si porta ancora dietro l'anno scorso, non so cosa sia rimasto dietro...