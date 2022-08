Inps, nel 2021 domanda di lavoro +23% nelle costruzioni e +24% nella ricerca del personale (Di lunedì 15 agosto 2022) Roma, 15 ago. - I segnali di recupero della domanda di lavoro nel 2021 risultano generalizzati a tutti i settori, con le variazioni più intense nelle costruzioni (+23%) e nella ricerca - selezione del ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 15 agosto 2022) Roma, 15 ago. - I segnali di recupero delladinelrisultano generalizzati a tutti i settori, con le variazioni più intense) e- selezione del ...

matteosalvinimi : ?? Luce sulla sede dell’Inps, perché #CREDO in pensioni dignitose, nella cancellazione della legge Fornero, in Quota… - lifestyleblogit : Inps, nel 2021 domanda di lavoro +23% nelle costruzioni e +24% nella ricerca del personale - - TV7Benevento : Inps, nel 2021 domanda di lavoro +23% nelle costruzioni e +24% nella ricerca del personale -… - marisameli2 : @MicheleBonates3 E ora che la cassa giornalisti anzi giornalai è fallita li manteniamo con i soldi INPS come nel 2… - LocalPage3 : Inps, nel 2021 domanda di lavoro +23% nelle costruzioni e +24% nella ricerca del personale -