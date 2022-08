Inps, nel 2021 domanda di lavoro +23% nelle costruzioni e +24% nella ricerca del personale (Di lunedì 15 agosto 2022) Roma, 15 ago. (Adnkronos/Labitalia) - I segnali di recupero della domanda di lavoro nel 2021 risultano generalizzati a tutti i settori, con le variazioni più intense nelle costruzioni (+23%) e nella ricerca-selezione del personale (+24%). Emerge dal XXI Rapporto annuale dell'Inps. La domanda di lavoro nel 2021 ha fortemente recuperato rispetto al 2020 (+7,5%) ma è rimasta ancora al di sotto del livello del 2019: -1,7%, corrispondendo a circa 270.000 anni-uomo in meno (un 'anno-uomo' corrisponde a 312 giornate retribuite dal datore di lavoro nell'anno, al netto delle giornate eventualmente indennizzate per cig o malattia). Ciò è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) Roma, 15 ago. (Adnkronos/Labitalia) - I segnali di recupero delladinelrisultano generalizzati a tutti i settori, con le variazioni più intense) e-selezione del). Emerge dal XXI Rapporto annuale dell'. Ladinelha fortemente recuperato rispetto al 2020 (+7,5%) ma è rimasta ancora al di sotto del livello del 2019: -1,7%, corrispondendo a circa 270.000 anni-uomo in meno (un 'anno-uomo' corrisponde a 312 giornate retribuite dal datore dinell'anno, al netto delle giornate eventualmente indennizzate per cig o malattia). Ciò è ...

