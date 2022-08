Incidente Treviso, chi erano i 4 amici morti nello schianto a Godega Sant'Urbano (Di lunedì 15 agosto 2022) erano maggiorenni da pochi mesi - tranne uno che a breve avrebbe compiuto 19 anni - i quattro ragazzi morti nell’Incidente d'auto avvenuto nella notte fra sabato e domenica a Godega Sant'Urbano (Treviso). Lo schianto non ha ancora una spiegazione ufficiale: sembra che l’auto sulla quale viaggiavano i 4 amici, 3 trevigiani e un friulano, stesse percorrendo via Cordignano - una strada di campagna che unisce i due paesi Cordignano e Godega Sant'Urbano -, quando nell'affrontare una curva a sinistra, alla fine di un rettilineo, è sbandata, volando di lato e schiantandosi contro un platano. In seguito all'impatto con l'albero l'utilitaria si è capovolta, arrestando la corsa in un piccolo ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 15 agosto 2022)maggiorenni da pochi mesi - tranne uno che a breve avrebbe compiuto 19 anni - i quattro ragazzinell’d'auto avvenuto nella notte fra sabato e domenica a). Lonon ha ancora una spiegazione ufficiale: sembra che l’auto sulla quale viaggiavano i 4, 3 trevigiani e un friulano, stesse percorrendo via Cordignano - una strada di campagna che unisce i due paesi Cordignano e-, quando nell'affrontare una curva a sinistra, alla fine di un rettilineo, è sbandata, volando di lato e schiantandosi contro un platano. In seguito all'impatto con l'albero l'utilitaria si è capovolta, arrestando la corsa in un piccolo ...

