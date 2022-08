In famiglia | col gatto o al mare | il Ferragosto dei leader politici

(Di lunedì 15 agosto 2022) AGI - Nel giorno di, inon si sottraggono agli auguri di rito agli italiani, per una delle festività più popolari del nostro Paese. Lo hanno fatto via social, concedendosi una mini-tregua dalla bizzarra campagna elettorale estiva determinata dalla scadenza delle Politiche, fissate il 25 settembre. Su Twitter, ildi Forza Italia Silvio Berlusconi posta una foto che lo vede a tavola brindare assieme alla compagna Marta Fascina e scrive "vi auguro di trascorrere unsereno, una Festa della Madonna Assunta con i vostri cari e con le persone che amate", aggiungendo che "da domani si ricomincia a lavorare per l'Italia". Vi auguro di trascorrere unsereno, una Festa della Madonna Assunta con i vostri cari e con le persone che amate. ...

OnibakuHills : RT @JackTerron: il lavoratore paga le tasse, poi lo stato eroga un cedolino col quale la famiglia va in libreria e riceve i libri di testo… - adrianomeisss : RT @Parlamenteide: sul concetto di 'Patriottismo Repubblicano', con tanto di citazioni di Lincoln e Mazzini. Su instagram, invece, #Calenda… - Parlamenteide : sul concetto di 'Patriottismo Repubblicano', con tanto di citazioni di Lincoln e Mazzini. Su instagram, invece,… - Parlamenteide : Ore 16:23 - In famiglia, col gatto o al mare. Il Ferragosto dei leader Nel giorno di Ferragosto, i leader politici… - agfreport : La famiglia Prodi va a Letta col ventilatore acceso -

ilgazzettino.it

... guarda, gli dirò/ questo è il mare, pigliane un po'!'/suo secchiello, fra tanta gente,/ potrà ... c'è chi lo passerà in, magari davanti ad una grigliata o ad un pranzo estivo in terrazza, ...L'incidente è avvenuto nei pressi dell'abitazione della. Sul posto sono intervenuti i ...- - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow L'INTERVENTO DEL SOCCORSO ALPINO Si schianta... Ferragosto dei politici, Meloni con la figlia, Calenda con il gatto (e Berlusconi brinda) Sui social segretari e presidenti dei partiti impegnati in queste settimane in campagna elettorale non hanno mancato di salutare elettori e fan ...GODEGA - Poco dopo mezzogiorno, non ha retto alla tensione. La notizia arrivata nel cuore della notte l'aveva gettata nella disperazione e poi lasciata sotto choc. Si trovava a Bibione in ...