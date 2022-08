In famiglia, col gatto o al mare: il Ferragosto dei leader politici (Di lunedì 15 agosto 2022) AGI - Nel giorno di Ferragosto, i leader politici non si sottraggono agli auguri di rito agli italiani, per una delle festività più popolari del nostro Paese. Lo hanno fatto via social, concedendosi una mini-tregua dalla bizzarra campagna elettorale estiva determinata dalla scadenza delle Politiche, fissate il 25 settembre. Su Twitter, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi posta una foto che lo vede a tavola brindare assieme alla compagna Marta Fascina e scrive "vi auguro di trascorrere un Ferragosto sereno, una Festa della Madonna Assunta con i vostri cari e con le persone che amate", aggiungendo che "da domani si ricomincia a lavorare per l'Italia". Vi auguro di trascorrere un Ferragosto sereno, una Festa della Madonna Assunta con i vostri cari e con le persone che amate. ... Leggi su agi (Di lunedì 15 agosto 2022) AGI - Nel giorno di, inon si sottraggono agli auguri di rito agli italiani, per una delle festività più popolari del nostro Paese. Lo hanno fatto via social, concedendosi una mini-tregua dalla bizzarra campagna elettorale estiva determinata dalla scadenza delle Politiche, fissate il 25 settembre. Su Twitter, ildi Forza Italia Silvio Berlusconi posta una foto che lo vede a tavola brindare assieme alla compagna Marta Fascina e scrive "vi auguro di trascorrere unsereno, una Festa della Madonna Assunta con i vostri cari e con le persone che amate", aggiungendo che "da domani si ricomincia a lavorare per l'Italia". Vi auguro di trascorrere unsereno, una Festa della Madonna Assunta con i vostri cari e con le persone che amate. ...

