Imprese sociali | finanziamenti fino a 10 milioni | dal 14 ottobre le domande

"A partire dalle ore 12 del 13 ottobre potranno essere presentate le nuove domande relative alla misura agevolativa Imprese dell'economia sociale che il Ministero dello Sviluppo economico ha deciso di riformare con l'obiettivo di semplificare e facilitare i finanziamenti per i programmi di investimento proposti dalle Imprese sociali, culturali e creative, nonché dalle società cooperative con qualifica di onlus", rende noto un comunicato stampa del mise. "Oltre a favorire la competitività e lo sviluppo industriale del paese, tra i compiti del Mise c'è anche quello di promuovere e rafforzare attività imprenditoriali che puntano a raggiungere obiettivi di particolare interesse pubblico e sociale su tutto il territorio nazionale", dichiara il ministro Giancarlo Giorgetti. "Con l'incentivo ...

