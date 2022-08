Il triste caso McKennie: ecco perché è fuori dai giochi bianconeri (Di lunedì 15 agosto 2022) Weston McKennie è stato visto in diverse circostanze come un giocatore adatto a grandi traguardi e trionfi con i bianconeri, ma ora è fuori. È diventato ormai chiaro a tutti come la Juventus stia cercando di essere la grande favorita del prossimo campionato, nonostante la presenza di Inter e Milan che si sono rafforzare sempre di più nel corso di questa estate, per questo motivo i bianconeri stanno cercando gli ultimi ritocchi e per questo Weston McKennie potrebbe non essere più il giocatore adatto per il prossimo campionato. LaPresseAnche questa sessione di mercato ormai sta giungendo al termine, nonostante manchino ancora diverse settimane, ma con il campionato ormai alle porte sembra assolutamente chiaro come la Juventus stia cercando sempre di più di perfezionare la propria squadra. L’obiettivo di ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 15 agosto 2022) Westonè stato visto in diverse circostanze come un giocatore adatto a grandi traguardi e trionfi con i, ma ora è. È diventato ormai chiaro a tutti come la Juventus stia cercando di essere la grande favorita del prossimo campionato, nonostante la presenza di Inter e Milan che si sono rafforzare sempre di più nel corso di questa estate, per questo motivo istanno cercando gli ultimi ritocchi e per questo Westonpotrebbe non essere più il giocatore adatto per il prossimo campionato. LaPresseAnche questa sessione di mercato ormai sta giungendo al termine, nonostante manchino ancora diverse settimane, ma con il campionato ormai alle porte sembra assolutamente chiaro come la Juventus stia cercando sempre di più di perfezionare la propria squadra. L’obiettivo di ...

