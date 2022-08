Il sondaggio che massacra Letta: cosa sta facendo il centrodestra. Ma occhio all'effetto "ombrellone" (Di lunedì 15 agosto 2022) A In Onda il sondaggio presentato da Lorenzo Pregliasco di YouTrend fotografa bene la situazione attuale dei partiti. La corsa verso il 25 settembre è iniziata e di fatto le rilevazioni cominciano ad assumere un peso "prfetico" per il risultato del voto. Di fatto i numeri mostrati da Pregliasco confermano la fuga senza fine del centrodestra che di fatto è il grande favorito per le elezioni del prossimo 25 settembre. I dati del sondaggista parlano chiaro: "La coalizione di centrosinistra è intorno al 30%, quella di centrodestra è quella messa meglio: è al 48% con Fratelli d'Italia partito egemone. Poi l'area altri con M5s intorno al 10% e Terzo Polo formato da Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi al 4,9%, Italexit al 2,9%". Numeri chiari che mostrano come il centrodestra sia ormai ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) A In Onda ilpresentato da Lorenzo Pregliasco di YouTrend fotografa bene la situazione attuale dei partiti. La corsa verso il 25 settembre è iniziata e di fatto le rilevazioni cominciano ad assumere un peso "prfetico" per il risultato del voto. Di fatto i numeri mostrati da Pregliasco confermano la fuga senza fine delche di fatto è il grande favorito per le elezioni del prossimo 25 settembre. I dati del sondaggista parlano chiaro: "La coalizione di centrosinistra è intorno al 30%, quella diè quella messa meglio: è al 48% con Fratelli d'Italia partito egemone. Poi l'area altri con M5s intorno al 10% e Terzo Polo formato da Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi al 4,9%, Italexit al 2,9%". Numeri chiari che mostrano come ilsia ormai ...

