Il retroscena bomba: cosa ha trovato Totti sul cellulare di Ilary, cambia tutto (Di lunedì 15 agosto 2022) Francesco Totti avrebbe scoperto tutto esattamente un anno fa, a Ferragosto 2021. L'ex capitano della Roma dopo aver postato un messaggio dedicato alla moglie Ilary Blasi, avrebbe scoperto il tradimento che andava avanti da tempo. Secondo alcune indiscrezioni il "pupone" avrebbe trovato alcuni sms compromettenti di Ilary con il culturista Cristiano Iovino. E così Totti avrebbe ripensato, dicono le voci del gossip, a quel periodo in cui la Blasi, impegnata nell'Isola dei Famosi, viveva a Milano. Totti era rimasto a Roma per seguire i bambini, mentre la conduttrice si era dedicata alla carriera. Ma a quanto pare tra un programma e l'altro, tra una registrazione e l'altra, la Blasi avrebbe incontrato più volte Iovino. Secondo i bene informati, il ragazzo non ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) Francescoavrebbe scopertoesattamente un anno fa, a Ferragosto 2021. L'ex capitano della Roma dopo aver postato un messaggio dedicato alla moglieBlasi, avrebbe scoperto il tradimento che andava avanti da tempo. Secondo alcune indiscrezioni il "pupone" avrebbealcuni sms compromettenti dicon il culturista Cristiano Iovino. E cosìavrebbe ripensato, dicono le voci del gossip, a quel periodo in cui la Blasi, impegnata nell'Isola dei Famosi, viveva a Milano.era rimasto a Roma per seguire i bambini, mentre la conduttrice si era dedicata alla carriera. Ma a quanto pare tra un programma e l'altro, tra una registrazione e l'altra, la Blasi avrebbe incontrato più volte Iovino. Secondo i bene informati, il ragazzo non ...

zazoomblog : Claudio Amendola dopo la separazione il retroscena bomba: a sorpresa spunta la nuova fiamma - #Claudio #Amendola… - zazoomblog : Calenda me lha detto lo bacio...: il retroscena-bomba che imbarazza Azione cosa è successo - #Calenda #detto… - zazoomblog : Retroscena bomba sul GF Vip: “Mi hanno trattato male” fiumi di lacrime per lui [VIDEO] - #Retroscena #bomba #hanno… - MaxCi65 : @MisssFreedom @JDascjauan con amaro retroscena. La prima bomba in assoluto viene testata il 16 luglio 1945. Ma già… -