Il Napoli 'dilaga' al Bentegodi e schianta il Verona 5-2 (Di lunedì 15 agosto 2022) AGI - Il Napoli fatica all'inizio, va in svanteggio ma poi schiaccia sull'acceleratore e vince largamente la prima di campionato espugnando il 'Bentegodi'. Lo scontro con il Verona finisce quindi 5-2 per i partenopei che portano a casa 3 punti meritati grazie a una condotta di gara tutta all'attacco con grinta e determinazione. L'incontro si apre con un minuto di silenzio per Claudio Garella, ex portiere di entrambe le squadre, scompaso il 12 agosto scorso. Al 13esimo la prima occasione è del Napoli: Skorupski tira, Montipo alza sopra la traversa. Al 29esimo la 'doccia fredda', Kevin Lasagna segna per il Verona su passaggio da calcio d'angolo spizzato da Gunter. Il Napoli non ci sta e al 33esimo con Anguissa che colpisce di testa, centra in pieno il palo. Il pareggio arriva ... Leggi su agi (Di lunedì 15 agosto 2022) AGI - Ilfatica all'inizio, va in svanteggio ma poi schiaccia sull'acceleratore e vince largamente la prima di campionato espugnando il ''. Lo scontro con ilfinisce quindi 5-2 per i partenopei che portano a casa 3 punti meritati grazie a una condotta di gara tutta all'attacco con grinta e determinazione. L'incontro si apre con un minuto di silenzio per Claudio Garella, ex portiere di entrambe le squadre, scompaso il 12 agosto scorso. Al 13esimo la prima occasione è del: Skorupski tira, Montipo alza sopra la traversa. Al 29esimo la 'doccia fredda', Kevin Lasagna segna per ilsu passaggio da calcio d'angolo spizzato da Gunter. Ilnon ci sta e al 33esimo con Anguissa che colpisce di testa, centra in pieno il palo. Il pareggio arriva ...

