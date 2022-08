Il dossier che inchioda la Lamorgese: disastro-Italia, perché ora rischiamo l'invasione (Di lunedì 15 agosto 2022) Un dossier impietoso che condanna la gestione del Viminale da parte di Luciana Lamorgese. Il report presentato oggi dal Viminale fotografa l'assalto incessante dei migranti sulle nostre coste. Tra l'1 gennaio e l'11 agosto di quest'anno, sulle coste Italiane sono sbarcati 45.664 migranti, il 40,3% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso; 6.070 i minori stranieri non accompagnati (+8,3%), 137 gli scafisti arrestati (+41,2%). È quanto emerge, appunto, dal "dossier Viminale", pubblicato in occasione del tradizionale Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Ferragosto. Il 46,7% dei migranti sbarcati quest'anno sono stati soccorsi a seguito di eventi Sar (il 16% da Ong), il restante 53,2% sono arrivi autonomi. I principali Paesi di partenza risultano Libia (24.809), Tunisia (12.536), Turchia ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) Unimpietoso che condanna la gestione del Viminale da parte di Luciana. Il report presentato oggi dal Viminale fotografa l'assalto incessante dei migranti sulle nostre coste. Tra l'1 gennaio e l'11 agosto di quest'anno, sulle costene sono sbarcati 45.664 migranti, il 40,3% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso; 6.070 i minori stranieri non accompagnati (+8,3%), 137 gli scafisti arrestati (+41,2%). È quanto emerge, appunto, dal "Viminale", pubblicato in occasione del tradizionale Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Ferragosto. Il 46,7% dei migranti sbarcati quest'anno sono stati soccorsi a seguito di eventi Sar (il 16% da Ong), il restante 53,2% sono arrivi autonomi. I principali Paesi di partenza risultano Libia (24.809), Tunisia (12.536), Turchia ...

