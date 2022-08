Icardi proposto allo United e Galatasaray, il Monza si tira fuori (Di lunedì 15 agosto 2022) Vertice a Milano tra Icardi e i rappresentanti del PSG: proposto al Manchester United e il Galatasaray, mentre il Monza si ritira Mauro Icardi è tornato a Milano in questi giorni. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’argentino ha incontrato i dirigenti del PSG per trovare una soluzione sul suo futuro. L’attaccante è stato proposto sia al Manchester United che al Galatasaray. Intanto si defila il Monza, con Galliani che ha detto chiaramente di non essere interessanti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 agosto 2022) Vertice a Milano trae i rappresentanti del PSG:al Manchestere il, mentre ilsi riMauroè tornato a Milano in questi giorni. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’argentino ha incontrato i dirigenti del PSG per trovare una soluzione sul suo futuro. L’attaccante è statosia al Manchesterche al. Intanto si defila il, con Galliani che ha detto chiaramente di non essere interessanti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

