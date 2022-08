I tre round dello scontro Conte-Tuchel durante e dopo Chelsea-Tottenham | VIDEO (Di lunedì 15 agosto 2022) Chelsea-Tottenham è uno dei tanti derby di Londra, ma sicuramente uno dei più sentiti. Ma quel che è accaduto tra le due panchine durante le fasi finali del match valido per la seconda giornata di questa Premier League non è esattamente lo spot migliore per alleviare le tensioni tra le due tifoserie. Protagonisti i due allenatori: da una parte Antonio Conte, dall’altra Thomas Tuchel. dopo la rete del pareggio degli Spurs, siglata da Harry Kane allo scadere, un’esultanza smodata del tecnico italiano ha dato il via alla lite. #Tuchel deve ringraziare il cielo di non aver mai incontrato #Conte in campo Ora deve ringraziare il cielo di non incontrarlo nel parcheggio pic.twitter.com/BTo96nQRSY — Baby Yodler (@BabyYodler) August 14, ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022)è uno dei tanti derby di Londra, ma sicuramente uno dei più sentiti. Ma quel che è accaduto tra le due panchinele fasi finali del match valido per la seconda giornata di questa Premier League non è esattamente lo spot migliore per alleviare le tensioni tra le due tifoserie. Protagonisti i due allenatori: da una parte Antonio, dall’altra Thomasla rete del pareggio degli Spurs, siglata da Harry Kane allo scadere, un’esultanza smodata del tecnico italiano ha dato il via alla lite. #deve ringraziare il cielo di non aver mai incontrato #in campo Ora deve ringraziare il cielo di non incontrarlo nel parcheggio pic.twitter.com/BTo96nQRSY — Baby Yodler (@BabyYodler) August 14, ...

