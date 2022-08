I magistrati pronti al botto anti-Giorgia? Strano "pizzino" a FdI, il grave sospetto (Di lunedì 15 agosto 2022) Il Fatto Quotidiano, nella rubrica "Fact checking", ha voluto darci una "lezioncina" di procedura penale a proposito della scarcerazione dell'ex sindaca di Terracina Roberta Tintari (FdI), bollando il pezzo con cui avevamo dato la notizia come "fake news". In particolare, non era piaciuto il titolo dell'articolo: "Smontate le accuse: che vergogna l'inchiesta usata come anti-Giorgia". Il tribunale del Riesame, come si ricorderà, aveva annullato la custodia cautelare per quattro (due episodi di corruzione e due turbative) delle cinque accuse oggetto di contestazione alla ex sindaca. Per il quotidiano "portavoce" delle Procure, "il Riesame ha annullato la misura cautelare, le accuse restano in piedi". E questo lo sappiamo bene: il compito dei giudici del Riesame non è modificare i capi d'imputazione (compito del pm), ma valutare se ci siano o meno quegli ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) Il Fatto Quotidiano, nella rubrica "Fact checking", ha voluto darci una "lezioncina" di procedura penale a proposito della scarcerazione dell'ex sindaca di Terracina Roberta Tintari (FdI), bollando il pezzo con cui avevamo dato la notizia come "fake news". In particolare, non era piaciuto il titolo dell'articolo: "Smontate le accuse: che vergogna l'inchiesta usata come". Il tribunale del Riesame, come si ricorderà, aveva annullato la custodia cautelare per quattro (due episodi di corruzione e due turbative) delle cinque accuse oggetto di contestazione alla ex sindaca. Per il quotidiano "portavoce" delle Procure, "il Riesame ha annullato la misura cautelare, le accuse restano in piedi". E questo lo sappiamo bene: il compito dei giudici del Riesame non è modificare i capi d'imputazione (compito del pm), ma valutare se ci siano o meno quegli ...

albemutti : Sono nella zona tra Lecce e Otranto. Chilometri e chilometri di ulivi secchi che sembrano tante foreste di pietra d… - 75OK : @itsmeback_ @lorenzlu Che arrogante essere. E ora parla della’Aspirina!!I In che mani siamo stati per anni!! Ma nes… - AndreaLompio53 : @OttorinoFanciu @esposito18669 Non è colpa mia se le faccende più scabrose dell'Italia: dalle mazzette Covid, a que… - AnsaSardegna : Rifiuti: nuovo stop impianto Tossilo, 'atti in Procura'. Amministratore, senza risposte pronti a rivolgerci a magis… - MarcoRegoli : @Libero_official Sicuramente entrerà il BRACCIO ARMATO della sinistra, i magistrati e i servizi sono pronti a colpire -