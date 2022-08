Agenzia ANSA

"Mi sento davvero male quando guardo la situazione, noi donne non abbiamo il diritto al lavoro e vedo che le ragazze afghane sono private dell'istruzione", dice una residente di. 15 agosto 2022I talebani continuano a reprimere le libertà deiafghani, che rischiano di essere messi in secondo piano dalla Comunità internazionale per ...coranici Un anno fa i talebani entravano a, ... I cittadini di Kabul un anno dopo il ritorno dei Talebani: "Situazione peggiorata" - Mondo 'Mi sento davvero male quando guardo la situazione, noi donne non abbiamo il diritto al lavoro e vedo che le ragazze afghane sono private ...I talebani continuano a reprimere le libertà dei cittadini afghani, che rischiano di essere messi in secondo piano dalla Comunità internazionale per via della guerra in Ucraina, nonostante l’esistenza ...