Highlights e gol Almeria-Real Madrid 1-2 | Liga 2022 23 VIDEO

(Di lunedì 15 agosto 2022) Termina con la vittoria delcontro l’, la prima giornata della/23. Gli uomini di Ancelotti hanno conquistato i primi tre punti stagionali vincendo in rimonta: sotto già al 6 minuto con la rete di Ramazani, i blancos hanno chiuso il match sul punteggio di 1-2. A segno: Lucas Vazquez e Alaba. SportFace.

infoitsport : Spezia-Empoli 1-0: video, gol e highlights - mar_aie : Highlights recuperati. Come palle gol fallite ho visto molto di peggio. Siamo stati un po' sfortunati, per quanto d… - gregcapitano10 : Lazio 2-1 Bologna | Gol e Highlights: 1ª Giornata | Serie A TIM 2022/23 - AnnunzioTiziana : RT @SkyTG24: Salernitana-Roma 0-1: video, gol e highlights della partita di Serie A - SkyTG24 : Salernitana-Roma 0-1: video, gol e highlights della partita di Serie A -

Di Nzola al 36' ilpartita. Dopo i due pareggi della scorsa stagione, è lo Spezia a vincere il ... Il tabellino di Spezia - Empoli () Spezia (3 - 5 - 2) : Dragowski, Caldara, Kiwior, ...... a segno al 33' ( GLIDELLA SERIE A ). La cronaca della partita vedi anche Spezia - ... Nel finaleannullato per fuorigioco a Wijnaldum. Il risultato non cambia: Salernitana - Roma finisce ...Lo Spezia di mister Gotti parte nel migliore dei modi battendo l'Empoli grazie ad un gol di Nzola e trovando così i primi tre punti della stagione. Gli highlights su Spezia Channel.La Fiorentina ha battuto 3-2 la Cremonese con un gol di Rolando Mandragora in zona "Cesarini". E così ha portato a casa i tre punti alla prima gara della nuova stagione. Ecco ...