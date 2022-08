"Hanno preso i miei passaporti" Trump accerchiato, l'accusa all'FbI (Di lunedì 15 agosto 2022) Nuovo capitolo nello scontro tra l'ex presidente Usa, Donald Trump, e l'Fbi dopo il sequestro nella villa di Mar-a-Lago di scatoloni di documenti nell'ambito dell'inchiesta sulla sottrazione di documenti nella quale il tycoon figurerebbe come indagato per "spionaggio". In un post sul social network 'Truth' da lui finanziato, Trump ha detto che gli agenti dell'Fbi, nel corso della perquisizione nella sua casa in Florida Hanno "rubato" tra le altre cose "tre dei miei passaporti, di sui uno scaduto". "Questo è un attacco a un avversario politico a un livello mai visto prima negli Stati Uniti", ha aggiunto. Trump prima aveva invitato i suoi collaboratori "a fare tutto ciò che è possibile" con il dipartimento di Giustizia perché la "temperatura deve essere abbassata", altrimenti ... Leggi su iltempo (Di lunedì 15 agosto 2022) Nuovo capitolo nello scontro tra l'ex presidente Usa, Donald, e l'Fbi dopo il sequestro nella villa di Mar-a-Lago di scatoloni di documenti nell'ambito dell'inchiesta sulla sottrazione di documenti nella quale il tycoon figurerebbe come indagato per "spionaggio". In un post sul social network 'Truth' da lui finanziato,ha detto che gli agenti dell'Fbi, nel corso della perquisizione nella sua casa in Florida"rubato" tra le altre cose "tre dei, di sui uno scaduto". "Questo è un attacco a un avversario politico a un livello mai visto prima negli Stati Uniti", ha aggiunto.prima aveva invitato i suoi collaboratori "a fare tutto ciò che è possibile" con il dipartimento di Giustizia perché la "temperatura deve essere abbassata", altrimenti ...

amnestyitalia : #Afghanistan Da quando hanno preso il potere un anno fa, i talebani hanno lanciato un attacco a tutto tondo contro… - amnestyitalia : Da quando i talebani hanno preso il potere il 15 agosto 2021, la vita di donne e ragazze in #Afghanistan è stata de… - ladyonorato : Arriva un nuovo fakevax, contro una variante che questa estate ormai hanno preso tutti e che verrà rimpiazzata da a… - AryelLuccyola : RT @bertero_g: @giusbrindisi Se parli di questo, hai preso una cantonata. Chi non si è vaccinato è solo preoccupato per amici e parenti che… - fffitalia : Oggi 15 agosto è un anno da quando i talebani hanno preso il potere in Afghanistan. Il minimo che possiamo fare è a… -