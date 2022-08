Guerra Ucraina-Russia: missili vicino alla centrale di Zaporizhzhia, accuse reciproche tra Mosca e Kiev. Il sindaco di Energodar: “I rischi crescono di giorno in giorno” (Di lunedì 15 agosto 2022) Il presidente Zelensky nel consueto messaggio serale alla popolazione: «Più forte sarà l'Ucraina, più debole sarà la Russia» Leggi su lastampa (Di lunedì 15 agosto 2022) Il presidente Zelensky nel consueto messaggio seralepopolazione: «Più forte sarà l', più debole sarà la

fattoquotidiano : A giugno 2021 surplus di 29 mld, ora deficit per 13, è bastata una folle impennata dopo la guerra in Ucraina e le r… - UKRinIT : Il Presidente Volodymyr Zelenskyy: “E tutti, sia in Ucraina che nel mondo libero, devono fare tutto ciò che è in lo… - riotta : L'Italia sta dimenticando #Ucraina ma il bombardamento oggi sulle basi militari russe a #Novofedorivka #Crimea graz… - giandomenic45 : RT @Don_Lazzara: Nel nuovo pacchetto #USA di aiuti militari all'#Ucraina, di oltre un miliardo di dollari, sono incluse le mine anti uomo.… - AntiScientista : RT @rodcostakiwi: ??Le Coalizioni ( Tutte ) evitano di parlare del Virus, dei Vaccini, del Greenpass e della guerra in Ucraina. Ci si domand… -