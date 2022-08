Gruppi armati filo - Trump minacciano l'Fbi: barricate e recinzioni intorno alle sedi dell'agenzia (Di lunedì 15 agosto 2022) Un golpista nell'animo che invece di stare dietro ad una gabbia sta ancora in giro a spargere menzogne e odio. barricate e recinzioni intorno alle sedi dell' Fbi dopo l'aumento delle minacce online ... Leggi su globalist (Di lunedì 15 agosto 2022) Un golpista nell'animo che invece di stare dietro ad una gabbia sta ancora in giro a spargere menzogne e odio.' Fbi dopo l'aumentoe minacce online ...

bi_loriana : RT @Gianl1974: Anche nel 'LPR' non sono molto preoccupati per la sorte del 'DPR'. Nell'autoproclamato 'LPR', i membri di uno dei gruppi arm… - V94Valerio : RT @Gianl1974: Anche nel 'LPR' non sono molto preoccupati per la sorte del 'DPR'. Nell'autoproclamato 'LPR', i membri di uno dei gruppi arm… - aleinno70 : RT @Gianl1974: Anche nel 'LPR' non sono molto preoccupati per la sorte del 'DPR'. Nell'autoproclamato 'LPR', i membri di uno dei gruppi arm… - ACiavattella : RT @francofontana43: Nigeria: insicurezza, situazione fuori controllo I vescovi tornano a denunciare una situazione insostenibile per la po… - 1fiorexme : RT @francofontana43: Nigeria: insicurezza, situazione fuori controllo I vescovi tornano a denunciare una situazione insostenibile per la po… -