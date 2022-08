Giovane turista soccorsa in strada a Roma: «Drogata per violentarmi» (Di lunedì 15 agosto 2022) «Aiuto mi hanno Drogata, temo di essere stata violentata, non ricordo più nulla». L?sos di una Giovane turista inglese arriva ieri mattina al 112, il numero unico per le... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 15 agosto 2022) «Aiuto mi hanno, temo di essere stata violentata, non ricordo più nulla». L?sos di unainglese arriva ieri mattina al 112, il numero unico per le...

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Giovane turista soccorsa in strada a Roma: «Drogata per violentarmi» - TuttoSuRoma : Giovane turista soccorsa in strada a #Roma: «Drogata per violentarmi» - ilmessaggeroit : Giovane turista soccorsa in strada a Roma: «Drogata per violentarmi» - VeraNotizia : Colpita da una persiana, turista 27enne muore a Briançon La giovane torinese stava camminando in Grand Rue quando l… - ottopagine : Giovane turista aggredito al porto di Agropoli: la denuncia ai carabinieri #Agropoli -