Gina Lollobrigida: «Mi candido perché stufa delle liti dei politici. Chi mi piaceva? Gandhi» (Di lunedì 15 agosto 2022) La Bersagliera: «Ho deciso dopo aver parlato con il mio avvocato Ingroia. La campagna elettorale? Se serve la farò». Andrea Piazzolla portaborse? «No. Farò questa esperienza senza di lui» Leggi su corriere (Di lunedì 15 agosto 2022) La Bersagliera: «Ho deciso dopo aver parlato con il mio avvocato Ingroia. La campagna elettorale? Se serve la farò». Andrea Piazzolla portaborse? «No. Farò questa esperienza senza di lui»

repubblica : Elezioni politiche: Gina Lollobrigida a 95 anni candidata al Senato al Latina nella lista 'Italia sovrana e popolar… - fraversion : Gina Lollobrigida prima in tendenze. Ed è subito Anna Marchesini, Sanremo ‘99. @fabfazio #GinaLollobrigida - SkyTG24 : #Elezioni, #GinaLollobrigida sarà candidata con Italia sovrana popolare: - Emer1678 : RT @fasulo_antonio: Antonio Ingroia e Gina Lollobrigida sulla spiaggia di Latina Lido per il comizio dell'attrice, candidata al Senato per… - ranocchia3 : RT @ZornasG: Gina Lollobrigida è candidata al Senato: l’attrice 95enne in corsa per la lista Italia Sovrana e Popolare. Penso che per quest… -