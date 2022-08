(Di lunedì 15 agosto 2022) A quattrodi distanza daldel ponte, la portavoce del Comitato ricordo parenti vittime utilizza toni pacati e parole durissime per evidenziare "che ancora non c'e' la percezione ...

Hellstrom1111 : @AngeloBonelli1 Ancora con questa storia del ponte sullo stretto? Ma non lo vuole nessuno! Nessuno! Sono altri i pr… - FreeMarket2022 : @GiorgiaMeloni vuole candidare Morra a Genova. Accetterà? - lkovacsblog : RT @CremaschiG: 14AGOSTO2018 #PONTEMORANDI Le foto del ponte crollato e il ricordo delle 43 vittime debbono essere sempre posti a chi dife… - passionescatto : @matt7gh Qui ci vuole la quarta dose di vaccino per i sanitari. - nicola_fiore : RT @CremaschiG: 14AGOSTO2018 #PONTEMORANDI Le foto del ponte crollato e il ricordo delle 43 vittime debbono essere sempre posti a chi dife… -

Agenzia ANSA

A quattro anni di distanza dal crollo del ponte Morandi, la portavoce del Comitato ricordo parenti vittime utilizza toni pacati e parole durissime per evidenziare "che ancora non c'e' la percezione ...Cerimonia dei Consoli del Mare alla Madonna della Costa questa mattina. Comela tradizione Sanremasca, la cerimonia si è tenuta nel santuario della Madonna della Costa ...Emerito di) con S. ... "Genova vuole giustizia", 4 anni dal crollo del Morandi - Italia A quattro anni di distanza dal crollo del ponte Morandi, la portavoce del Comitato ricordo parenti vittime utilizza toni pacati e parole ...GENOVA - Ferragosto giorno di festa ma anche giorno di difficoltà per chi solo. La Comunità di sant'Egidio ha promosso come tutti gli anni il Ferragosto della solidarietà e di speranza per il futuro " ...