Gelmini contro il piano di Meloni | ' Rinegoziare il Pnrr è un gravissimo errore'

globalistIT : - Vittardi : @MariluCasini Non ho capito: cerchi 'giovani'? (-Ho 'lottato' contro la l. Gelmini,12 aa fa ca -ti confermo che NO,… - aledenicola : @gervasoni1968 @Sofiajeanne @kuliscioff Comunque x curiosità ho controllato gli ultimi 15 tweet di Calenda (lo so,… - IndianoOceano : @davide_scotti99 Se mettono la Gelmini contro Cottarelli sono stupidi - CieloGrigioStop : @msgelmini @NFratoianni @Azione_it #Fratoianni propone vengano posizionati più distanti dalle coste e lei cara gelm… -

Lo scrive su Twitter Mariastella, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. Il programma elettorale in 15 punti del centrodestra, prevede infatti il 'pieno utilizzo delle risorse del ...Non è una corsa, è una corsa per il Paese. Per avere un governo con Draghi o comunque che ... annuncia Calenda, 'presenteremo il programma con le ministre Bonetti, Carfagna e. Primo ..."Potenziamento e sviluppo delle infrastrutture digitali ed estensione della banda ultralarga in tutta Italia, con riguardo alla "Difesa delle infrastrutture strategiche nazionali", è un'altra richiest ...Non era una boutade. Carlo Calenda e Matteo Renzi credono davvero che, «visto che non si può vincere, la partita è non far vincere nessuno». Come «Strapperemo ...