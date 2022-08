GdS – Casadei, il Chelsea alza l’offerta: 10 milioni all’Inter (Di lunedì 15 agosto 2022) 2022-08-12 08:53:41 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla GdS: I Blues di Tuchel insistono sul talento nerazzurro e provano a convincere Marotta che però ne vorrebbe 15 Non è ancora abbastanza per l’Inter, ma questo passettino in avanti fa capire che l’interesse è reale, concreto, non certo fumoso. Fa immaginare possibili sviluppi nell’immediato. Ieri il Chelsea è tornato indirettamente a riparlare con i nerazzurri di Cesare Casadei, il pezzo più pregiato della cantera che rischia di trasformarsi in una specie di salva-vita estivo. Dopo la ventina di milioni incassati con la vendita di Pinamonti al Sassuolo, l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio lavorano per una seconda uscita di un giovane. Il rilancio — La prima offerta dei Blues era arrivata a otto milioni e ieri è stata ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 15 agosto 2022) 2022-08-12 08:53:41 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla GdS: I Blues di Tuchel insistono sul talento nerazzurro e provano a convincere Marotta che però ne vorrebbe 15 Non è ancora abbastanza per l’Inter, ma questo passettino in avanti fa capire che l’interesse è reale, concreto, non certo fumoso. Fa immaginare possibili sviluppi nell’immediato. Ieri ilè tornato indirettamente a riparlare con i nerazzurri di Cesare, il pezzo più pregiato della cantera che rischia di trasformarsi in una specie di salva-vita estivo. Dopo la ventina diincassati con la vendita di Pinamonti al Sassuolo, l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio lavorano per una seconda uscita di un giovane. Il rilancio — La prima offerta dei Blues era arrivata a ottoe ieri è stata ...

infoitsport : GdS – Inter, muro per Casadei: no a 10 mln. Ma c’è da farsi questa domanda - Cucciolina96251 : RT @it_inter: #Casadei non convocato per motivi di mercato GDS - GianFVirardi : RT @it_inter: Su #Casadei c'è il pressing del Chelsea, Sassuolo più defilato (GDS) #Casadei vuole volare in Inghilterra, da martedì la tra… - fcin1908it : GdS – Inter, muro per Casadei: no a 10 mln. Ma c’è da farsi questa domanda - mr_kubra : RT @it_inter: Su #Casadei c'è il pressing del Chelsea, Sassuolo più defilato (GDS) #Casadei vuole volare in Inghilterra, da martedì la tra… -

GdS - Casadei tra Chelsea e Sassuolo: Marotta e Ausilio lavorano alla sua cessione Fcinternews.it GdS – Inter, muro per Casadei: no a 10 mln. Ma c’è da farsi questa domanda Ecco quanto evidenziato dalla rosea sul gioiello nerazzurro. Dopo Andrea Pinamonti, il prossimo giocatore a lasciare l’Inter può essere Cesare Casadei . Oggi La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto ... GdS - Inzaghi blinda Skriniar: arriverà solo un vice-De Vrij. Casadei verso il Chelsea: ballano 5 milioni "La squadra deve rimanere questa". Il messaggio lanciato da Simone Inzaghi in conferenza stampa è chiaro ed è volto a blindare la rosa, soprattutto Milan Skriniar, anche se ... Ecco quanto evidenziato dalla rosea sul gioiello nerazzurro. Dopo Andrea Pinamonti, il prossimo giocatore a lasciare l’Inter può essere Cesare Casadei . Oggi La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto ..."La squadra deve rimanere questa". Il messaggio lanciato da Simone Inzaghi in conferenza stampa è chiaro ed è volto a blindare la rosa, soprattutto Milan Skriniar, anche se ...