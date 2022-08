GdS – Atalanta, è sempre sfida con il Nottingham: ora si contendono Emerson Palmieri | Mercato (Di lunedì 15 agosto 2022) 2022-08-12 08:10:34 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla Gazzetta dello Sport: Quello di questa estate tra Atalanta e Nottingham Forest è un Mercato in simbiosi. Le due squadre si stanno contendendo un obiettivo comune. Secondo Standard, i due club hanno messo gli occhi su Emerson Palmieri, in uscita dal Chelsea. L’esterno mancino interessa anche alla Lazio di Sarri, che l’ha avuto a Londra. Per la Dea, rappresenterebbe un innesto di sicuro rendimento dopo la pista sfumata per Nuno Tavares. Non è però di certo il primo affare stagionale tra i due club. La squadra inglese, neopromossa in Premier League, ha intenzione di fare la spesa a Zingonia. Il primo tassello è in dirittura d’arrivo: Remo Freuler dovrebbe infatti trasferirsi a breve in Inghilterra. Ma non sarebbe ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 15 agosto 2022) 2022-08-12 08:10:34 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla Gazzetta dello Sport: Quello di questa estate traForest è unin simbiosi. Le due squadre si stanno contendendo un obiettivo comune. Secondo Standard, i due club hanno messo gli occhi su, in uscita dal Chelsea. L’esterno mancino interessa anche alla Lazio di Sarri, che l’ha avuto a Londra. Per la Dea, rappresenterebbe un innesto di sicuro rendimento dopo la pista sfumata per Nuno Tavares. Non è però di certo il primo affare stagionale tra i due club. La squadra inglese, neopromossa in Premier League, ha intenzione di fare la spesa a Zingonia. Il primo tassello è in dirittura d’arrivo: Remo Freuler dovrebbe infatti trasferirsi a breve in Inghilterra. Ma non sarebbe ...

