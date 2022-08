Frasi sul pensionamento | per chi sta lasciando il mondo del lavoro

(Di lunedì 15 agosto 2022) Andare in pensione è un traguardo agognato, ma che fa spesso paura. Uscire daldelsignifica anche stravolgere tutte le proprie abitudini, avere alle volte fin troppo tempo libero, dover ricreare un nuovo equilibrio che non preveda più ore spese a svolgere la propria occupazione. Il lato positivo delè che si ha finalmente modo di potersi dedicare a pieno alle proprie passioni e interessi, o avere la possibilità di sperimentare qualcosa che non si era mai fatto prima. Si può programmare un lungo viaggio, senza doversi preoccupare delle settimane di ferie, oppure iniziare uno sport o un hobby nuovo che incuriosisce ma che necessita di dedizione e tempo, componenti che non si avevano quando si era neldel. La controparte negativa dell’andare in pensione è invece la ...

umanesimo : @maxdantoni @AleGuerani @FilBarbera @Dep35022022 fin dall'inizio la gestione pandemica italiana è stata votata alla… - Sergio64221 : @Saul95153757 Mah , può darsi , però già che ti abbiano dovuto visitare è un chiaro sintomo . Poi sul fatto delle s… - giovanni_riboni : RT @FrasiCelebri_it: Le #frasi più belle del tuo #libro preferito? Le trovi solo sul nostro sito! Clicca qui: - elisallison : che poi sul Nord vi piace sputare merda ma appena una persona dice qualcosa del sud (ovviamente non offensivo) mag… - GiorgiaLodi : @morenaragone @chiaralalli @suxsonica Esatto! L’abbiamo anche riprodotta nelle linee guida con frasi a volte che, s… -

alfemminile.com

Ledi Totò sulla pizza ecibo. La fame è un altro dei temi spesso centrali delle battute del principe Antonio De Curtis. Lontano dagli snobismi, riporta sempre l'attenzione sull'importanza ...... solo su Twitter , un richiamo ad un articolo pubblicatoquotidiano on - line l'Indipendente. ... C'è tanto livore in questeda rasentare l'amore. Non è che Di Battista è invidioso dell'eden ... Frasi sulla danza per ispirarti ed emozionarti Quello di Jerry Sadowitz diventa un caso. Il Fringe Festival di Edinburgo ferma il suo spettacolo dopo le lamentele del pubblico, ma lui protesta: ...E non manca un pensiero per i loro fan condiviso sui social, come quello di Chiara Ferragni che scherza sul suo cognome augurando 'Buon FerryAgosto a tutti'. GUARDA IL VIDEO: Tutti i vip in vacanza in ...