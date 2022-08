Francia, una serranda si stacca da un edificio: morta una giovane italiana che stava passeggiando (Di lunedì 15 agosto 2022) Carlotta Grippaldi, una 26enne torinese che viveva in Francia, è morta sabato a Briançon dopo essere stata colpita da una serranda staccatasi da un edificio. La ragazza, sempre secondo quanto ... Leggi su globalist (Di lunedì 15 agosto 2022) Carlotta Grippaldi, una 26enne torinese che viveva in, èsabato a Briançon dopo essere stata colpita da unatasi da un. La ragazza, sempre secondo quanto ...

