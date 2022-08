Francia-Italia basket, amichevole Montpellier: programma, orario, tv, streaming (Di lunedì 15 agosto 2022) Si avvicinano gli impegni più importanti della stagione per l’Italbasket, con i due match di qualificazione mondiale e, a settembre, gli Europei. E per arrivare al meglio la squadra di Gianmarco Pozzecco sfiderà alla Sud de France Arena di Marsiglia la Francia, dopo l’amichevole di venerdì scorso. Sarà la rivincita della partita di venerdì sera che ha visto i transalpini imporsi di strettissima misura ai supplementari a Bologna. Un match sicuramente positivo per gli azzurri, dove a splendere sono stati i due Nba Simone Fontecchio e Danilo Gallinari, ma dove tutta la squadra ha mostrato carattere e voglia di lavorare. La seconda sfida con la Francia dovrà confermare queste sensazioni e dare a Pozzecco nuove indicazioni in vista delle sfide più importanti delle prossime settimane. Agli ordini del Poz, come a Bologna, ci ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) Si avvicinano gli impegni più importanti della stagione per l’Ital, con i due match di qualificazione mondiale e, a settembre, gli Europei. E per arrivare al meglio la squadra di Gianmarco Pozzecco sfiderà alla Sud de France Arena di Marsiglia la, dopo l’di venerdì scorso. Sarà la rivincita della partita di venerdì sera che ha visto i transalpini imporsi di strettissima misura ai supplementari a Bologna. Un match sicuramente positivo per gli azzurri, dove a splendere sono stati i due Nba Simone Fontecchio e Danilo Gallinari, ma dove tutta la squadra ha mostrato carattere e voglia di lavorare. La seconda sfida con ladovrà confermare queste sensazioni e dare a Pozzecco nuove indicazioni in vista delle sfide più importanti delle prossime settimane. Agli ordini del Poz, come a Bologna, ci ...

