Francesco Totti ha scoperto il tradimento di Ilary Blasi? L’indiscrezione

(Di lunedì 15 agosto 2022) Il gossip estivo è senza ombra di dubbio la separazione tra. La coppia, dopo circa vent’anni, ha deciso di lasciarsi. La notizia è stata annunciata dalla conduttrice televisiva in un comunicato girato alla stampa. Pochi giorni prima, infatti,sarebbe stato paparazzato sotto casa di Noemi Bocchi, sua presunta amante. In realtà, sembrerebbe che ci sia stato anche undinei confronti di. Questa è l’ultima indiscrezione che circola sul web. (Continua dopo la foto…), drastica decisione dopo la separazione da: cosa ha fatto La separazione tra...

repubblica : Noemi Bocchi 'incinta' di Francesco Totti, l'ultimo gossip che agita Roma [di Valentina Lupia] - SeydouSisko : @_BeFootball Francesco TOTTI - bchrvis : Francesco Totti - fanpage : Spunta un nuovo nome nella valanga di indiscrezioni sui motivi della fine del matrimonio di Francesco Totti e Ilary… - jerseyhub254 : Jersey Today??? ITALY (home) Seasons worn: Euro 2000 Notable players in this kit: Alessandro Del Piero (pictured),… -

Ilary Blasi in vacanza con i familiari, dopo l'addio aIlary Blasi , dopo essere stata al centro dell'attenzione mediatica per la recente notizia della separazione tra lei e il consorte storico,, tacciato dal gossip made ...Continua l'estate da single di Ilary Blasi, la nota conduttrice di Canale 5 la quale dopo la separazione dapare che stia trascorrendo le sue vacanze da sola. Subito dopo l'annuncio ...Cristian, Chanel, Isabel sono i figli di Francesco Totti nati dal matrimonio con Ilary Blasi. Il primogenito futura stella del .... Proprio l'ex numero 10 della Roma parlando del futuro dei figli dopo ...I messaggini reciproci trovati sul telefonino di lei sarebbero stati abbastanza eloquenti. Ci sono anche media più diretti che, come PipolGossip citato da Fanpage, spiegano che Cristiano Iovino stesse ...