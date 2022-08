Fognini-Ramos domani in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2022 (Di lunedì 15 agosto 2022) Fabio Fognini sfiderà Albert Ramos al primo turno del Masters 1000 di Cincinnati 2022. Il tennista italiano è stato sconfitto all’ultimo turno di qualificazioni da Giron ma è stato fortunato in quanto ripescato come lucky loser. All’esordio nel main draw se la vedrà con il numero 40 del mondo Ramos. Impegno tutt’altro che impossibile per Fabio, che secondo i bookmakers partirà comunque sfavorito ma avrà la possibilità di dire la sua. Lo spagnolo non predilige infatti il cemento (neppure Fognini a dir la verità) e, pur essendo un tennista solido, non è imbattibile. I precedenti recitano 2-2, perciò è lecito aspettarsi dell’equilibrio. TABELLONE MONTEPREMI COPERTURA TV Fognini e Ramos scenderanno in campo ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 agosto 2022) Fabiosfiderà Albertal primo turno deldi. Il tennista italiano è stato sconfitto all’ultimo turno di qualificazioni da Giron ma è stato fortunato in quanto ripescato come lucky loser. All’esordio nel main draw se la vedrà con il numero 40 del mondo. Impegno tutt’altro che impossibile per Fabio, che secondo i bookmakers partirà comunque sfavorito ma avrà la possibilità di dire la sua. Lo spagnolo non predilige infatti il cemento (neppurea dir la verità) e, pur essendo un tennista solido, non è imbattibile. I precedenti recitano 2-2, perciò è lecito aspettarsi dell’equilibrio. TABELLONE MONTEPREMI COPERTURA TVscenderanno in campo ...

