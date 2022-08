Firenze, Tir tampona due autobus che trasportavano migranti provenienti da Lampedusa. Un morto e 15 feriti (Di lunedì 15 agosto 2022) Non lontano da Firenze, un tir ha tamponato due pullman sull’autostrada A1 Milano-Napoli. Il conducente del camion è morto mentre 15 persone sono rimaste ferite. Gli autobus stavano trasportando diversi migranti che erano stati accolte dal centro di Lampedusa e che erano diretti verso altre strutture di accoglienza nel Paese. L’impatto ha cosparso di schegge e detriti il manto stradale a causa e diverse auto sono state pesantemente danneggiate, con pneumatici forati e serbatoi rotti. L’incidente è avvenuto al chilometro 282 dell’Autosole, in direzione Nord, appena dopo lo svincolo verso Scandicci. I fatti risalgono a stanotte, intorno all’1:30. Per ripulire l’asfalto ci sono volute diverse ore. L’autostrada era stata riaperta a una corsia intorno alle 5 di stamattina, per poi tornare ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 agosto 2022) Non lontano da, un tir hato due pullman sull’autostrada A1 Milano-Napoli. Il conducente del camion èmentre 15 persone sono rimaste ferite. Glistavano trasportando diversiche erano stati accolte dal centro die che erano diretti verso altre strutture di accoglienza nel Paese. L’impatto ha cosparso di schegge e detriti il manto stradale a causa e diverse auto sono state pesantemente danneggiate, con pneumatici forati e serbatoi rotti. L’incidente è avvenuto al chilometro 282 dell’Autosole, in direzione Nord, appena dopo lo svincolo verso Scandicci. I fatti risalgono a stanotte, intorno all’1:30. Per ripulire l’asfalto ci sono volute diverse ore. L’autostrada era stata riaperta a una corsia intorno alle 5 di stamattina, per poi tornare ...

