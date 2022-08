Ferragosto, pienone da Torvaianica a Tor San Lorenzo: falò in spiaggia e fuochi d’artificio (FOTO E VIDEO) (Di lunedì 15 agosto 2022) Notte di Ferragosto come da copione a Torvaianica e Tor San Lorenzo, anche in barba alle ordinanze che vietano i falò e i campeggi in spiaggia. È stata una notte di festa, con musiche e balli, dopo due anni di chiusure dovute alla pandemia. pienone a Torvaianica, con ristoranti, pizzerie e pub sold out e migliaia di persone sul lungomare e in spiaggia. I fuochi d’artificio hanno segnato la mezzanotte, mentre tanti giovani, ma anche famiglie, erano ancora radunati attorno ai falò. Diverse le tende da campeggio, sia in pieno centro che in periferia. Almeno in centro i resti dei falò sono stari ripuliti da chi li aveva accesi, in segno di civiltà. Tor San Lorenzo diventa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 agosto 2022) Notte dicome da copione ae Tor San, anche in barba alle ordinanze che vietano ie i campeggi in. È stata una notte di festa, con musiche e balli, dopo due anni di chiusure dovute alla pandemia., con ristoranti, pizzerie e pub sold out e migliaia di persone sul lungomare e in. Ihanno segnato la mezzanotte, mentre tanti giovani, ma anche famiglie, erano ancora radunati attorno ai. Diverse le tende da campeggio, sia in pieno centro che in periferia. Almeno in centro i resti deisono stari ripuliti da chi li aveva accesi, in segno di civiltà. Tor Sandiventa ...

