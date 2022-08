Ferragosto: nell'Alessandrino ancora cisterne per acqua potabile (Di lunedì 15 agosto 2022) E' proseguito anche nel week - end di Ferragosto il lavoro dei volontari della protezione civile per rifornire di acqua potabile le zone dell'Alessandrino più colpite dalla siccità. Tra venerdì 12 e ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 15 agosto 2022) E' proseguito anche nel week - end diil lavoro dei volontari della protezione civile per rifornire dile zone dell'più colpite dalla siccità. Tra venerdì 12 e ...

MutiLeonilde : RT @io63128: ??È stato un temporale pigro e passeggero il sole è su che brucia in cielo sulle tegole... Con il sorriso sulla fronte tra le p… - visitmuve_it : RT @SimonVenturini: #VENEZIA • #Ferragosto al museo! I musei statali e di @visitmuve_it oggi sono aperti: un'occasione per immergersi nell… - salvatoreblanc7 : RT @AlzogliOcchi: Il cristianesimo attingendo dalla linfa ebraica ha elaborato diverse immagini: un Regno in cui Dio ha vinto la morte, un… - AlzogliOcchi : Il cristianesimo attingendo dalla linfa ebraica ha elaborato diverse immagini: un Regno in cui Dio ha vinto la mort… - cassiopei_siena : Il nuovo gioco dell’estate: il ‘Trova Ascanio Nascosto nell’Erba’. Buon divertimento ?? E Buon Ferragosto ?… -