Ferragosto, gli auguri dei politici. Meloni con la figlia fa boom sui social | FOTO (Di lunedì 15 agosto 2022) Momenti in famiglia per Giorgia Meloni che per fare gli auguri agli italiani lunedì 15 agosto posta sui social una FOTO che la ritrae stretta in un abbraccio con la figlia. "Buon Ferragosto a tutti"; scrive la leader di Fratelli d'Italia che fa incetta di "mi piace" e cuoricini. Festa in famiglia anche per Silvio Berlusconi, che brinda idealmente insieme con gli italiani insieme alla compagna Marta Fascina. "Vi auguro di trascorrere un Ferragosto sereno, una Festa della Madonna Assunta con i vostri cari e con le persone che amate. Da domani si ricomincia a lavorare per l'Italia!" augura il presidente di Forza Italia. "Buon Ferragosto, amici, a chi è in vacanza, ma soprattutto a chi è rimasto a casa e a chi lavora", scrive sui ... Leggi su iltempo (Di lunedì 15 agosto 2022) Momenti in famiglia per Giorgiache per fare gliagli italiani lunedì 15 agosto posta suiunache la ritrae stretta in un abbraccio con la. "Buona tutti"; scrive la leader di Fratelli d'Italia che fa incetta di "mi piace" e cuoricini. Festa in famiglia anche per Silvio Berlusconi, che brinda idealmente insieme con gli italiani insieme alla compagna Marta Fascina. "Vi auguro di trascorrere unsereno, una Festa della Madonna Assunta con i vostri cari e con le persone che amate. Da domani si ricomincia a lavorare per l'Italia!" augura il presidente di Forza Italia. "Buon, amici, a chi è in vacanza, ma soprattutto a chi è rimasto a casa e a chi lavora", scrive sui ...

FulvioPaglia : Giornata faticosa per il cosiddetto Terzo Polo, intento a ritwittare tutti gli scontenti delle liste del Pd. Nemmen… - MinisteroDifesa : #15agosto Buon #Ferragosto da tutte le donne e gli uomini del #MinisteroDifesa anche oggi impegnati, in Italia e al… - OfficialASRoma : ?? Buon ferragosto! ?? Qui ci sono gli highlights di #SalernitanaRoma 0-1 #ASRoma ?? - MeleoFernando : RT @HoaraBorselli: Dai ma non scherziamo… Possibile stare su tutti i giornali, dal @Corriere , @fattoquotidiano @ilmessaggeroit e a cascata… - kissmeciastin : RT @sailor_snickers: Cosa fai a Ferragosto? SONO POVERA E SENZA AMICI OGNI STRACAZZO DI ANNO QUINDI FACCIO QUELLO CHE FACCIO TUTTI GLI ALT… -