Europei nuoto | oro per Minisini - Ruggiero nel duo misto

(Di lunedì 15 agosto 2022) Cuori d'oro, non solo medaglie. Giorgioe Lucrezia, freschi di vittoria europea, si presentano nel dopo gara con due cappelli disegnati di fiori. Non è solo per i punti al ...

Al Galà del sincro che conclude oggi glidella disciplina, Minisini sarà in coppia con Arianna Sacripante, la sincronette con sindrome di down con la quale si allena. 'Per Arianna, ragazza ed ...MEDAGLIERE GENERALE2022 (ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDIRoma, 15 ago. – (Adnkronos) – Quarto oro per l’Italia del nuoto artistico agli Europei di Roma e quarto oro per Giorgio Minisini. Nell’ultima giornata di gare per questa disciplina al Parco del Foro I ...Il nuoto artistico sta finendo, i tuffi sono appena cominciati nello scenario del Foro Italico. E come nelle prove sincronizzate, anche qui l'Ucraina ha un'ottima rappresentativa che nelle prove a squ ...