Europei di nuoto | Quadarella regina di Roma nei 1500 sl Pioggia di medaglie per gli azzurri

Eurosport_IT : ANCORA SUL PODIOOOOOO! ???? L'Italia chiude gli Europei di nuoto artistico con l'argento nel Team Free: 12ª medagli… - Eurosport_IT : ????? Giorgio Minisini agli Europei di Roma: ?? Solo Tecnico ?? Duo Libero misto (con Ruggiero) ?? Solo Libero Sincro… - Agenzia_Ansa : Giorgio Minisini vince il suo terzo oro agli Europei di nuoto di Roma. Questa volta arriva nel solo libero sincro.… - graziellacesari : RT @Agenzia_Ansa: Simona Quadarella ha dominato la finale dei 1500 stile libero agli Europei di nuoto a Roma: l'azzurra ha così stravinto l… - catasterismo : livin la vita loca* *binge watching di europei di ginnastica, nuoto e atletica -

Sky Sport

AGI - Trionfo di Simona Quadarella nei 1500 stile libero dei Campionatididi Roma. La nuotatrice romana nelle acque dello 'Stadio del' al Foro Italico ha conquistato il suo terzo oro continentale dopo quelli del 2018 e 2021 con una prestazione ...Emozioni È un ferragosto che poi nel pomeriggio zampilla emozioni tricolori allo stadio deldi Roma, dove glisono sempre più marcati dal nostro predominio soprattutto in corsia. L'... Europei di nuoto, risultati di oggi: Italia medaglia d'oro nella staffetta 4x100 sl Mica poteva passare una giornata senza l’oro nel nuoto in vasca per l’Italia agli Europei di Roma! Ci ha pensato Simona Quadarella, che dopo i tre titoli consecutivi negli 800, ...Il gap con i migliori è ancora ampio e ci vuole tempo per colmarlo. Adesso guardiamo avanti, ai Mondiali di novembre, che saranno sicuramente più impegnativi di questi… Leggi ...