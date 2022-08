Europei di Monaco | i maratoneti israeliani vincono l’oro 50 anni dopo la strage delle Olimpiadi del 1972 – Il video

(Di lunedì 15 agosto 2022) La squadra israeliana maschile diha conquistato la medaglia d’oro nella maratona a squadre dei Campionatidi, 50laterroristica delche costò la vita a 11 atleti olimpionici. Sul gradino più alto del podio sono saliti Marhu Teferi, Gashau Ayale, Omer Ramon, Yimer Getahun e Girmaw Amare, davanti agli atleti di Germania, Spagna, Francia e Italia. Si tratta di una vittoria dall’indubbio valore simbolico per Israele, dove il ricordo del massacrodi’72 vibra ancora vivido nella memoria collettiva, e la polemica sul risarcimento dovuto dalla Germania ai familiarivittime non si è mai sopita. Questi ...

Federciclismo : EUROPEI MONACO 2022// ORO per @BarbieriRachele nell’omnium ?? #munich22 #eurotrack22 - _Carabinieri_ : Canottaggio: ai campionati europei assoluti di Monaco di Baviera, ottimi risultati del Centro Sportivo #Carabinieri… - Federciclismo : EUROPEI MONACO // Matteo bianchi medaglia d'argento nel km ?? #Munich2022 #EuroTrack22 - danieledv79 : RT @FrancoArlati: Bravissima Rachele Barbieri ORO agli europei di Monaco Ciclismo su pista - lucia25968868 : RT @FrancoArlati: Bravissima Rachele Barbieri ORO agli europei di Monaco Ciclismo su pista -

Ecco, domani: l'ultima giornata deglidisarà consacrata ai Keirin e alle Madison, di entrambe le specialità si disputeranno sia le prove maschili che quelle femminili. Le finali ...MOMACO DI BAVIERA. Nel giorno in cui l'atletica entra nel programma deglimultidisciplina in svolgimento a, è ancora il ciclismo su pista ad arricchire il medagliere dell'Italia. Rachele Barbieri conquista un incredibile oro nell'omnium, poco dopo Simone ...Rachele vince l’Omnium agli Europei su pista davanti a Clara Copponi, i transalpini si rifanno con Donavan Grondin e Melvin Landerneau: battuti nell’Omnium Simone Consonni e nel Chilometro Matteo Bian ...Via agli Europei di Monaco di Baviera. Nella maratona donne oro alla polacca Lisowska, 2h28'36" (5a l'azzurra Epis, 2h29'06").Gara uomini al tedesco Ringer 2h10'21". Migliore azzurro è Meucci 13° in 2 ...