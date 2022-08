Europei ciclismo su pista Monaco 2022: oro capolavoro di Rachele Barbieri nell’Omnium! (Di lunedì 15 agosto 2022) Che cos’ha fatto Rachele Barbieri! Agli Europei di ciclismo su pista a Monaco la modenese ha conquistato una splendida medaglia d’oro nell’Omnium con 174 punti totali. Questo è arrivato grazie ad una grandissima prova nella corsa a punti l’ultima delle quattro che compongono la disciplina. LEGGI ANCHE: Europei ciclismo su pista Monaco 2022: Matteo Bianchi splendido argento nel Chilometro Ad una quindicina di giri dal termine l’italiana ha attaccato andando a conquistare il suo terzo giro, mettendo nel sacco la francese Clara Copponi e la polacca Daria Pikulik, rispettivamente medaglia d’argento e di bronzo con 171 e 167 punti. Fuori dal podio a sorpresa la belga Lotte Kopecky. Questo è il secondo ... Leggi su blogciclismo (Di lunedì 15 agosto 2022) Che cos’ha fatto! Aglidisula modenese ha conquistato una splendida medaglia d’oro nell’Omnium con 174 punti totali. Questo è arrivato grazie ad una grandissima prova nella corsa a punti l’ultima delle quattro che compongono la disciplina. LEGGI ANCHE:su: Matteo Bianchi splendido argento nel Chilometro Ad una quindicina di giri dal termine l’italiana ha attaccato andando a conquistare il suo terzo giro, mettendo nel sacco la francese Clara Copponi e la polacca Daria Pikulik, rispettivamente medaglia d’argento e di bronzo con 171 e 167 punti. Fuori dal podio a sorpresa la belga Lotte Kopecky. Questo è il secondo ...

