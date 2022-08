Europei ciclismo Monaco 2022: Filippo Ganna correrà la cronometro (Di lunedì 15 agosto 2022) Cambio di programma per la Nazionale Italiana in vista della prova a cronometro maschile agli Europei di ciclismo a Monaco. Infatti è stato deciso che Filippo Ganna correrà contro il tempo nella giornata di mercoledì 17 agosto assieme a Mattia Cattaneo. Il bi-campione del mondo in carica della specialità sostituisce Matteo Sobrero. LEGGI ANCHE: Europei ciclismo su pista Monaco 2022: Simone Consonni d’argento nell’Omnium Non si conoscono i motivi di questa decisione, ma quel che è certo è che il verbanese vorrà vincere quel titolo europeo che lo scorso anno gli sfuggì dalle mani contro il due volte campione uscente nella rassegna continentale, lo svizzero Stefan Kung. L'articolo proviene da Blog ... Leggi su blogciclismo (Di lunedì 15 agosto 2022) Cambio di programma per la Nazionale Italiana in vista della prova amaschile aglidi. Infatti è stato deciso checontro il tempo nella giornata di mercoledì 17 agosto assieme a Mattia Cattaneo. Il bi-campione del mondo in carica della specialità sostituisce Matteo Sobrero. LEGGI ANCHE:su pista: Simone Consonni d’argento nell’Omnium Non si conoscono i motivi di questa decisione, ma quel che è certo è che il verbanese vorrà vincere quel titolo europeo che lo scorso anno gli sfuggì dalle mani contro il due volte campione uscente nella rassegna continentale, lo svizzero Stefan Kung. L'articolo proviene da Blog ...

RaiSport : Ciclismo su pista: argento per Matteo Bianchi nel km da fermo. Guarda il video ?? - RaiSport : Nell'omnium femminile agli Europei di ciclismo su pista un'eccezionale Rachele Barbieri conquista la medaglia d'oro… - RaiSport : Ciclismo su Pista: medaglia d'argento per Consonni nell'Omnium. Guarda il video ?? - SMSNEWSOFFICIAL : Agli Europei di ciclismo su pista di Monaco di Baviera 2022 Rachele Barbieri ha vinto la medaglia d’oro nell’omnium… - TgrRaiTrentino : Agli #Europei di #Monaco una bella pagina per il #ciclismo indoor italiano: a scriverla un giovane atleta di Laives… -