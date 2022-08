Europei, Azzurre d’oro nel quattro di coppia pesi leggeri (Di lunedì 15 agosto 2022) Nell`ultima giornata di finali dell`Europeo Multisport di Monaco, l`Italia del canottaggio con le quattro medaglie vinte ieri (1 oro - 2 argenti - 1 bronzo), che si aggiungono alle cinque di sabato, raggiunge quota nove medaglie (4 oro - 2 argenti - 3 bronzi) e il terzo posto nel medagliere per nazioni dietro alla Gran Bretagna (6-3-1) e alla Romania (5-0-3). Per quanto riguarda le gare di ieri, le campionesse olimpiche di Tokyo 2020, Valentina Rodini e Federica Cesarini, nel doppio pesi leggeri femminile conquistano la medaglia di bronzo al termine di una gara combattuta dall`inizio alla fine con l`Irlanda, quarta, che ha provato a sopravanzare le Azzurre che però hanno reagito e chiuso alle spalle della Gran Bretagna neocampionessa d`Europa, e della Francia, seconda e reduce dell`argento olimpico proprio alle spalle ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 15 agosto 2022) Nell`ultima giornata di finali dell`Europeo Multisport di Monaco, l`Italia del canottaggio con lemedaglie vinte ieri (1 oro - 2 argenti - 1 bronzo), che si aggiungono alle cinque di sabato, raggiunge quota nove medaglie (4 oro - 2 argenti - 3 bronzi) e il terzo posto nel medagliere per nazioni dietro alla Gran Bretagna (6-3-1) e alla Romania (5-0-3). Per quanto riguarda le gare di ieri, le campionesse olimpiche di Tokyo 2020, Valentina Rodini e Federica Cesarini, nel doppiofemminile conquistano la medaglia di bronzo al termine di una gara combattuta dall`inizio alla fine con l`Irlanda, quarta, che ha provato a sopravanzare leche però hanno reagito e chiuso alle spalle della Gran Bretagna neocampionessa d`Europa, e della Francia, seconda e reduce dell`argento olimpico proprio alle spalle ...

