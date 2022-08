(Di lunedì 15 agosto 2022) Questo pomeriggio, all’Olympiastadion di Monaco di Baviera, è andata in scena la prima sessione pomeridiana deglidi. I primi verdetti di giornata sono stati quelli delle batterie dei 400 metri uomini, con i nostri azzurri Benati, Re e Scotti. Il primo nominato è giunto quinto nella sua batteria in 46.26, tempo non sufficiente per il ripescaggio. Davide Re ha invece vinto la sua serie, concludendo in 45.26 e centrando la qualificazione in semifinale con il miglior crono assoluto. Edoardo Scotti poi è giunto terzo nella sua batteria, con un grande recupero negli ultimi 100 metri, ottenendo la qualificazione in semifinale. Successivamente è stato il turno delle donne nella stessa distanza, con protagoniste Troiani, Mangione e Polinari. Virginia Troiani ha chiuso in quarta posizione, non centrando la qualificazione ...

infoitsport : Atletica: Europei, finale per Ponzio, Fabbri e Bruni - sportface2016 : Europei #atletica 2022: #Ponzio sfiora il podio nel peso, spettacolo azzurro nelle qualificazioni del triplo - Nicola89144151 : Europei di Atletica (2° Giornata): 08:30 35 Km Marcia F ?? (Barcella e Curiazzi) 08:30 35 Km Marcia M ?? (Giupponi,… - infoitsport : Europei atletica 2022: Ponzio sfiora il podio nel peso, spettacolo azzurro nelle qualificazioni del triplo - infoitsport : Atletica, Europei: nella 35 km di marcia tocca al sannita Caporaso -

Andrea Dallavalle , quarto in occasione della recente rassegna iridata, ha esordito con un buon 16.83 , considerando una brezza contraria di 1,3 m/s e poi non è più tornato in pedana, ormai tranquillo ...L'azzurro dovrà spingersi oltre i propri limiti tra disco e giavellotto, visto che i lanci non sono i suoi punti di forza. Anche i 1500 metri finali sono ostici per sua stessa ammissione, ma sarà l'...L'atleta azzurro, infatti, si sta preparando per affrontare le semifinali dei 100 metri. Domani Marcell se la dovrà vedere con un avversario rognoso come il francese Méba Mickael Zeze (9.99 di… Leggi ...Niente finale per Benati nel giro di pista e per Strumillo nel disco. Martedì ampio programma laziale con Simonelli, Ali e Jacobs ma anche Dosso e ancora Mangione. In pista anche Abdelwahed Il pomerig ...