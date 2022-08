Europei 2022 | borsino 15 agosto | le speranze di medaglia dell’Italia Inizia l’atletica! Messe in arrivo dal nuoto…

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 agosto 2022) ARRAMPICATA SPORTIVA 15.45, Finale speed uomini La gara in cui l’Italia partirà con maggiori ambizioni di tutto l’Europeo. Si tratta di una specialità che vede eccellere gli asiatici, in particolare i fenomenali indonesiani. In questa stagione, tuttavia, Ludovico Fossali (già campione del mondo nel 2019, quando però lo speed non era ancora una specialità olimpica) si è affacciato a più riprese in semifinale in Coppa del Mondo. Dunque in un contesto continentale potrebbe davvero sognare in grande. Percentuali diLudovico Fossali 50% ATLETICA Ore 10.30, Maratona femminile Gara che si prevede molto incerta, senza una vera favorita, anche se l’irlandese Fionnuala McCormack, la portoghese Sara Moreira e l’olandese Nienke Brinkman si presentano con tempi di accredito migliori rispetto alla concorrenza. L’assenza di lepri e di naturalizzate africane dovrebbe far sì ...