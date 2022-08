Erica Miccio | la cantante che si batte contro la violenza sulle donne

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 15 agosto 2022) Avvicinare le persone su un tema delicato come quello dellaattraverso la leggerezza di una canzone. È il progetto musicale di, giovanedi 22 anni, da una decina trapianta a Bergamo per studiare canto. È questo il tema del brano disponibile da alcuni giorni su tutti i Digital Stores “L’oro è dentro te”, il primo singolo chezza la carriera musicale dell’artista. Il brano, scritto da, Daniele Piovani e Greta Ray è un grido di denunciail femminicidio, spesso giustificato come una forma d’amore. “L’oro è dentro te” è un dialogo trae “un’amica”, metafora che racchiude e rappresenta tutte quelleviolentate e offese, soprattutto a ...