Enrico Brignano | la straziante lettera al padre commuove tutti

(Di lunedì 15 agosto 2022) Una bella persona, oltre che un grande artista., tra gli attori comici più amati dagli Italiani, diventato famoso sul finire degli anni Novanta grazie al ruolo di Giacinto nella serie tv di Raiuno “Un medico in famiglia”, ha commossoquanti con unameravigliosa.era profondamente legato a suoAntonino, scomparso nel 2011. Nonostante siano passati undici anni da allora, lo sente ancora parte della sua vita, vicino a sé. Un filo tra i due che non si è mai spezzato; un legame profondo che la morte non è riuscita a recidere. In queste ore l’attore romano ha pubblicato su Instagram unadedicata al caro papà. Nella missiva questi ha raccontato del matrimonio con la sua adorata compagna Flora Canto, da poco celebrato. ...

palermo24h : Enrico Brignano raddoppia gli show siciliani - fanpage : La toccante lettera di Enrico Brignano dedicata al padre - zazoomblog : Enrico Brignano il dolore è ancora lancinante I fan sono tutti in lacrime ecco perchè - #Enrico #Brignano #dolore… - zazoomblog : Enrico Brignano è successo con il noto collega - #Enrico #Brignano #successo #collega - zazoomblog : Flora Canto i retroscena sul matrimonio: il cedimento di Enrico Brignano poco prima del sì - #Flora #Canto… -

e Flora Canto sono convolati a nozze lo scorso 30 luglio. Alla cerimonia pare che fossero presenti diversi noti personaggio del mondo dello spettacolo. Due i grandi assenti ovvero ...scrive una dolce lettera a suo padre che non c'è più per raccontargli del suo ...Enrico Brignano e Flora Canto sono convolati a nozze lo scorso 30 luglio. Alla cerimonia pare che fossero presenti diversi noti personaggio del mondo dello spettacolo. Due i grandi assenti ovvero Soni ...Enrico Brignano scrive una dolce lettera a suo padre che non c'è più per raccontargli del suo matrimonio Il giorno del matrimonio di Enrico Brignano e Flora Canto, tutto è andato come i due sposi avev ...