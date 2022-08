Elogio delle vacanze lente in Italia

Leggi su panorama

(Di lunedì 15 agosto 2022) Al mare o in montagna, sul lago e in altre città. Qualunque sia l’idea di vacanza, i mezzi pubblici offrono sconti e promozioni. Ecco le ultime novità per godersi quel che resta dell'estate. Evviva il tempo sprecato, quando ogni ansia di produttività è sedata, spenta, ammutolita. Tempo ritrovato, perciò, speso a oziare di fronte all’orizzonte, a respirare il profumo dell’acqua, trovare compagnia nelle chiacchiere della natura. A esplorare, scoprire, imparare o, finalmente, dimenticare. Tempo dizza, di vacanza, sarebbe raccomandabile senza stress. E invece in aeroporto si accumulano tensioni, tra cancellazioni e ritardi, la minaccia incombente di entrambi. A volare di sicuro è l’inflazione, così come il prezzo del carburante o di un’auto a noleggio: secondo le stime di Federconsumatori, le tariffe per una settimana sono cresciute del 67 per cento rispetto all’anno ...