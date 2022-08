(Di lunedì 15 agosto 2022) ROMA – Il passo indietro “l’ho fatto volentieri, consapevole che questova benil 25, va verso le europee e le amministrative e può dare un tetto a tanta gente dopo le. Io sono molto ottimista”. Lo dice, ai microfoni di Radio Leopolda, il leader di Italia Viva Matteo, secondo il quale il passo indietro era “l’unica cosa che andava fatta per chiudere la partita del. Abbiamo sempre pensato che la politica non sia inseguire un’ambizione personale “Se volete la Meloni premier votate a destra, se volete Draghi premier votate noi”, dice ancora il leader di Iv. “Noi siamo l’unico voto utile, non è utile un voto a quella indistinta miscellanea di partiti che sta sia a destra che a sinistra”, rimarca l’ex premier sottolineando ...

sandrogozi : 2/2 Senz’altro la terza è quella delle prossime elezioni europee. La priorità? La costruzione di un’Europa potente… - AlexBazzaro : Non c’è nessun terzo polo. Renzi e Calenda sono una stampella esterna del Pd con il quale sono pronti ad allearsi d… - fattoquotidiano : La7, quando Calenda disse: “Mai con Renzi, va a guadagnare soldi in Arabia mentre è pagato dagli italiani. Alle pro… - GabboAntoninoN1 : RT @Adnkronos: #Elezioni2022, Renzi: 'Progetto #terzopolo va oltre #25settembre'. - Lopinionista : Elezioni, Renzi: 'Il progetto del terzo polo va oltre il 25 settembre' -

Leggi anche2022, Calenda: "Chiunque vinca non durerà più di 6 mesi, servirà coalizione"2022,: "Progetto terzo polo va oltre 25 settembre"2022, Gelmini attacca ...Matteoe Carlo Calenda si candideranno al Senato, il primo a Firenze il secondo a Roma centro. I due saranno candidati anche in cinque listini proporzionali. In lista anche l'ex segretario ...ROMA - Il passo indietro "l'ho fatto volentieri, consapevole che questo progetto va ben oltre il 25 settembre, va verso le europee e le amministrative e ...L'IRAP è una di quelle tasse che potrebbero vedere alcune modifiche dopo le prossime elezioni previste per la fine di settembre ...