Elezioni | ostacoli alla raccolta firme La denuncia di Unione Popolare | “Tanti uffici comunali chiusi | è discriminazione antidemocratica”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 agosto 2022) “Siamo di fronte a un’altra pesante“.con De Magistris (la lista promossa da Rifondazione comunista e Potere al popolo e guidata dall’ex sindaco di Napoli)quanto sta accadendo in questi giorni. Mentre sono impegnati nella corsa contro il tempo per raccogliere, in pochi giorni, le circa 40 milain tutta Italia necessarie per poter presentare la lista alle prossimePolitiche, in molti Comuni glielettorali sonoper ferie, rendendo in questo modo impossibile la certificazione delleraccolte. I Comuni devono, infatti, attestare l’iscrizione alle liste elettorali del sottoscrittore e la sua qualità di elettore nello specifico ...